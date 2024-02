Artur Jorge, morto a 78 anni: guidò il Porto al trionfo in Coppa Campioni

Ancora un lutto in questo inizio di 2024 nel mondo del calcio: è morto all'età di 78 anni Artur Jorge, ex attaccante di Porto e Benfica noto per aver guidato da allenatore i Dragoni al trionfo in Coppa dei Campioni nel 1987, grazie al successo in finale per 2-1 contro il Bayern Monaco, gara del celebre gol di tacco di Rabah Madjer, da lì ribattezzato 'il tacco di Allah'. Questo il comunicato della famiglia di Artur Jorge: "E' morto serenamente, circondato dai suoi cari Artur Jorge Braga de Melo Teixeira è scomparso questa mattina a Lisbona, in seguito a una lunga malattia". Da tecnico ha allenato anche il Paris Saint-Germain, con cui ha vinto un campionato e una coppa nazionale.