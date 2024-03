Gyokeres tra Ibra, Haaland e l'esultanza icona: il cannibale delle difese

Vedreste mai con piacere qualcosa di brutto? Forse no, ma il cinema ci ha insegnato ad andare oltre l'estetica. E con la notte degli Oscar che si avvicina, Gyokeres potrebbe prendere un post per una categoria. Poco affascinante in campo, ma tanto efficace. E i 32 gol in 35 partite in stagione sono solo una dimostrazione. Trasforma in oro ogni pallone, svolge al meglio il suo compito. I suoi video non gireranno sui telefoni degli adolescenti come le skills di Ronaldinho, ma il suo nome è finito sul taccuino di molti osservatori.