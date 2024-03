Oscar 2024, chi vincerà? I film favoriti secondo i bookmaker

Se Oppenheimer è super favorito come Miglior Film lo stesso discorso vale per colui che ha portato sul grande schermo, con attenzione quasi maniacale, lo scienziato in questione: l'attore è Cillian Murphy . Sarà lui secondo i bookie a ricevere l' Oscar per il Miglior Attore Protagonista : ipotesi che vale solo 1.10.

In seconda posizione gli operatori piazzano Paul Giamatti, protagonista di "The Holdovers", una cui vittoria è valutata 4.50. Più staccato Bradley Cooper in "Maestro", di cui l'attore è anche regista, cosceneggiatore e produttore. A 16 l'ipotesi che sia lui a vincere l'Oscar in questa categoria.



Miglior Attrice protagonista, per i bookie è sfida a due

Per quanto riguarda l'Oscar alla Miglior Attrice protagonista abbiamo una certezza: non sarà una "Barbie". Già, perchè in questa categoria non c'è la candidatura di Margot Robbie per Barbie e qualcuno ha storto il naso. Ma la vita va avanti e anche la corsa alla statuetta che, secondo gli allibratori, è un vero testa a testa: di poco favorita, al momento, Lily Gladstone a 1.65 per la sua interpretazione in Killers of the Flower Moon. Occhio però, la bravissima Emma Stone (protagonista nel film "Poor Things") punta al bis dopo La La Land nel 2016 e i bookie la vedono più che mai in corsa: quota 1.90.