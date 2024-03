Pogba, messaggio social della moglie: "Il meglio deve ancora venire..."

TORINO - Paul Pogba sta preparando ricorso al TAS di Losanna per contestare i 4 anni di squalifica per doping, intanto la compagna si stringe attorno a lui in questo momento difficile. Zulay ha pubblicato un messaggio motivazionale tramite una storia Instagram a sostegno del marito: "Continua. Perché meriti di vedere cosa succede quando tutto il tuo duro lavoro porta risultati. Continua. Perché sei più forte di quanto pensi. Continua. Perché ogni passo avanti ti avvicina un passo in più ai tuoi obiettivi. Continua. Perché il meglio deve ancora venire." Solidaiertà espressa anche dall'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri nella conferenza stampa pre-Napoli quando dichiarò la sua vicinanza umana all'ex United.