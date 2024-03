Vlahovic, Kostic e le scelte di Stojkovic: i pre-convocati della Serbia

BELGRADO (Serbia) - Sono otto i giocatori che militano nel campionato italiano, inseriti nella lista dei pre-convocati del ct della Serbia, Dragan Stojkovic, in vista delle amichevoli contro Russia e Cipro in programma rispettivamente il 21 (a Mosca) e il 25 marzo (a Larnaca). L'elenco definitivo per le due trasferte che attendono la nazionale serba sarà diramato l'11 marzo. Tra gli otto pre-convocati anche il portiere della Roma, Mile Svilar, rilanciato da De Rossi. Gli altri sette sono Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Jan Carlo Simic e Luka Jovic (Milan), Lazar Samardzic (Udinese) e gli juventini Filip Kostic e Dusan Vlahovic.