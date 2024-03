Torna il 'Premio Bearzot', l'annuncio nella sede FIGC: chi dopo Spalletti?

FIGC, torna il Premio Bearzot

Un riconoscimento che venne date al tecnico di Certaldo per il percorso alla guida del Napoli, conclusosi poi con lo Scudetto, nonché "per i valori morali che ne hanno sempre accompagnato la carriera", come sottolineato nel comunicato FIGC. L'appuntamento si rinnova anche in questo 2024: venerdì 8 marzo alle ore 15, all'interno della sede della Federcalcio in via Allegri a Roma, verrà annunciato il vincitore della 13ª edizione del Premio Bearzot. Il vincitore verrà scelto dalla giuria, che sarà presieduta dal presidente federale Gabriele Gravina oltre che dal numero uno dell’Us Acli Damiano Lembo. Al contempo l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) renderà noto anche il nome del vincitore del Premio ‘Stefano Farina’ (riservato ai direttori di gara, ndr), che lo scorso anno fu assegnato a Daniele Doveri.