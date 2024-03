Klopp infiamma il mercato delle..tv: sarà commentatore per Euro 2024?

"Klopp conteso dalle tv"

Stando a quanto riferisce il Daily Mail, infatti, Klopp avrebbe già ricevuto due offerte per lavorare in tv durante la kermesse continentale in Germania. Sul piatto ci sarebbero le proposte di ITV e della BBC, che sarebbero in corsa per assumerlo come consulente. Resta da vedere se Klopp è interessato e, in tal caso, quale sarebbe la sua preferenza.