Klopp, l'agente rivela il futuro: "Cosa farà nella prossima stagione"

Klopp, l'agente: "Nessuna squadra o nazionale nella prossima stagione"

Kosicke ha spiegato: “Klopp non allenerà nessuna squadra o selezione la prossima stagione. I piani non sono cambiati". Una doccia gelata per i club che si erano messi sulle sue tracce dell'allenatore non appena la notizia della fine dell'esperienza sulla panchina dei Reds, alla guida del Liverpool dal 2015, è diventata di dominio pubblico.