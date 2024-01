Liverpool, l'addio di Klopp diventa una docuserie: cosa verrà ripreso

La notizia che sta tenendo banco negli ultimi giorni è senza dubbio l'addio di Jurgen Klopp dal Liverpool. Il tecnico tedesco, negli scorsi giorni, ha annunciato che al termine della stagione lascerà la panchina dei Reds, prendendo così un anno sabbatico. Una notizia che ha subito dato vita a parecchi rumors, soprattutto circa il possibile addio di alcuni big. Il club, intanto, è ancora in corsa per diversi obiettivi, tra cui la Premier League: un finale di stagione emozionante per più motivi, e che i tifosi potranno rivivere in una docuserie.