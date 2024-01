Liverpool, l'addio di Klopp scatena l'esodo: tutti i big pronti a lasciare

Terremoto vero in casa Liverpool . Dopo la notizia dell'addio di Jurgen Klopp a fine stagione , comunicato proprio dal tecnico tedesco, potrebbero essere anche diversi big a lasciare i Reds al termine del campionato. Un vero e proprio esodo quello prospettato dal The Sun, che sottolinea come ben 5 calciatori potrebbero partire verso altri lidi.

"Liverpool, 5 big potrebbero partire"

Il primo a poter dire addio sarebbe Virgil van Dijk. D'altronde è stato lo stesso calciatore, nelle scorse ore, a mettere in dubbio la sua permanenza nel Merseyside. Tutto dipenderà, per ammissione del centrale olandese, da come il club deciderà di pianificare il futuro dopo gli addii di Klopp e del suo staff. Un altro che potrebbe fare presto le valigie è Mohamed Salah: l'egiziano già la scorsa estate ha ricevuto diverse offerte faraoniche dall'Arabia, con il Liverpool che, visti anche i 31 anni del calciatore, si starebbe già guardando in giro per il possibile sostituto. Una eventuale cessione remunerativa dell'ex Roma potrebbe facilitare la ricostruzione della squadra. Non solo Salah: un altro big, anche lui ex Roma, potrebbe essere ai saluti...