“Salah, l’Al Ittihad va dal Liverpool: sul piatto più di 250 milioni!”

"Salah è un giocatore del Liverpool, è fondamentale. Non c'è niente. Se ci fosse qualcosa, la risposta sarebbe no". Jurgen Klopp è sempre stato chiaro nelle risposte riguardo al futuro dell'attaccante egiziano. Dall'altre parte, però, anche dall'Arabia Saudita hanno chiaro qual è il loro obiettivo. Una delegazione dell' Al Ittihad è volata in Inghilterra per bussare alla porta dei Reds e mettere sul piatto un'offerta monstre per l'ex Roma.

Si è parlato tanto nei giorni scorsi prima della chiusura del mercato e se ne sta parlando ancora visto che la finestra della Saudi Pro League chiude il 7 settembre. Due giorni per gli arabi per provare a portare Salah nella squadra con Benzema, Kanté e Jota. Dall'Inghilterra hanno fatto uscire i dettagli del possibile trasferimento e dell'offerta araba all'egiziano.

Salah-Al Ittihad, tutti i dettagli

Più pagato di Ronaldo e Neymar oltre a un trasferimento da record. Tutti punti in cui l'Al Ittihad sta provando a spingere per convincere il Liverpool e Salah ad accettare la proposta. Un 'operazione senza eguali con 190 milioni sul piatto e coi bonus per arrivare a superare i 250, ma anche al giocatore l'ingaggio offerta è veramente faraonico. Oltre 3 milioni a settimana (un totale di circa 12 al mese e 150 circa all'anno, ma potrebbero anche aumentare) oltre alla possibilità di essere ambasciatore di tre importanti società sudite per altri ricavi a superare i 20 milioni. Questo è quanto riportato dal The Sun che ha voluto dare aggiornamenti in merito alla situazione con l'arrivo in Inghilterra degli arabi per trattare col Liverpool per Salah.