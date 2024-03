Scandalo Camerun, 62 giocatori sospesi per dubbi sull'età: c'è Douala

Momento difficile per il calcio camerunense: l'ultima novità arriva dalla Federazione che, nel pubblicare l'elenco dei giocatori autorizzati a prendere parte ai play-off del massimo campionato, ne ha esclusi ben 62 per "doppia identità". Si tratta di calciatori che avrebbero mentito sulla loro reale età, presentando dei falsi certificati di nascita. Continua quindi il periodo no del Camerun che, negli ultimi mesi, ha visto prima l'esonero del CT Rigobert Song dopo la deludente Coppa d'Africa e in seguito le dimissioni da presidente federale di Samuel Eto'o, respinte però dalla FECAFOOT.