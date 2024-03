Ferguson, passione cavalli come Allegri: Sir Alex, doppio trionfo a Cheltenham

Sir Alex Ferguson trionfa ancora. No, non nel calcio perché quello l'ha lasciato da tempo (2013) ma si è regalato una prima vittoria importante nelle corse dei cavalli. Avete capito bene. 83 anni e un passione, quella per l'ippica, che gli scorre nelle vene da tantissimo tempo: "Già quando ero allo United avevo bisogno di qualcosa di extra campo" ha detto il tecnico scozzese a The Telegraph. Da lì ha iniziato a comprare cavalli: "Prima uno, due, tre... e poi mia moglie mi ha detto che li avrei comprati tutti. E' stato davvero importante per staccare dal calcio". Una passione che lo accomuna a Max Allegri, anche lui da tempo nell'ambito ippico con i suoi cavalli vincenti. Sport utilizzato più volte dal tecnico nelle varie conferenze della Juve per parlare di 'Corto Muso'.

Ferguson, doppietta a Cheltenam Di trofei importanti Ferguson ne ha vinti tantissimi alla guida del Manchester United: ben 38, oltre ai premi individuali, ai record ottenuti e ai successi anche con Aberdeen e Saint Mirren. Uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio che stavolta si è ripetuto a Cheltenam, una delle più prestigiose competizioni in Inghilterra nella corsa dei cavalli e come evento è "un po' come una finale di FA Cup" ha sottolineato il tecnico. L'ex tecnico dei Red Devils ha trionfato prima con Monmiral poi, in maniera del tutto inaspettata mentre stava andando a festeggiare il suo storico primo posto, è arrivata la doppietta con Protektorat. E' stata la prima vittoria importante nell'ippica per Sir Alex: "Semplicemente meravigliose. Ho aspettato 20 anni e ora ho avuto due vincitori in 40 minuti" ha detto Ferguson.

Successi non paragonabili a quelli calcistici: "Il calcio era la mia vita. Mi sono impegnato al sacrificio nella mia carriera nel calcio. Questo è diverso. Questo è il divertimento. Non mi preoccupo del campo di allenamento. Non voglio preoccuparmi di quello che dice l'allenatore. Basta andare lì e prendere qualcosa come fatto ora". Nell'ultimo periodo ha fatto incetta di trofei, anche se quelli di Cheltenam sono speciali perché arrivati sul territorio di 'casa': il suo velocista Spirit Dancer ha vinto il Bahrain International Trophy lo scorso novembre, a febbraio è tornato a casa vittorioso nella Howdens Neom Turf Cup in Arabia Saudita. Ferguson e i cavalli come nel calcio, un binomio vincente... un po' come quello di Allegri. Sì, perché non più tardi di qualche settimana fa il tecnico bianconero ha trionfato con Sun Never Sets a Capannelle. Ultimo dei tanti successi dell'allenatore livornese nelle corse d'ippica.

