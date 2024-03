Argentina, 3-0 a El Salvador: protagonisti Di Maria, Romero e Lautaro

Nella notte italiana, l'Argentina ha vinto contro El Salvador in una gara amichevole disputata a Philadelphia negli Stati Uniti. In campo dal primo minuto nella formazione titolare dei campioni del mondo, due calciatori di Serie A e tre vecchie conoscenze del calcio italiano: dagli ex Juve Di Maria e Paredes (ora alla Roma) al bomber dell'Inter Lautaro Martinez fino a De Paul e Romero.