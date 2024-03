Italia, Buffon promette: "Non deluderemo agli Europei" E la finale 1994...

Buffon: "Europei? Non tradiremo le aspettative"

L'ex portiere ed attuale capo delegazione della Nazionale ha risposto così alle domande sui prossimi Europei: "Non so dire dove arriveremo, ma posso assicurarvi che difficilmente tradiremo le aspettative. Anche grazie al lavoro del presidente della Federazione Gravina e del ct Spalletti questa squadra sta tirando fuori delle qualità ben espresse che ci caratterizzano e ci fanno sempre fare la partita. Alcune volte puoi perdere, ma in questo modo difficilmente sbagli l’appuntamento. Il mio lavoro è cercare di rappresentare nel modo migliore l’Italia e la nazionale italiana soprattutto in assenza del presidente, dando un ausilio quando è possibile alla squadra, ai ragazzi, allenatore e allo staff".