Adani annuncia Cassano alla Domenica Sportiva: la Rai sembra l'ex Bobo Tv...

"Ciao ragazzi bentrovati, buona domenica. Solo per dirvi che stasera alle 22:40 su Rai2 c'è la Ds (Domenica Sportiva, ndr)." I toni della story Instagram di Daniele "Lele" Adani sono solenni fin dalle prime battute, ma l'annuncio vero e proprio deve ancora arrivare. "Verso mezzanotte, collegato con noi, cinque mesi e mezzo dopo l'ultima volta che ha parlato di calcio pubblicamente, il mio amico Antonio Cassano . Rimanete con noi".

Adani-Cassano-Ventola: il nuovo progetto dopo la rottura con Vieri

Non si sa se l'ospitata tv di Antonio Cassano riguardi in qualche modo il nuovo progetto che quest'ultimo sembra essere pronto a lanciare proprio con Adani e Nicola Ventola dopo la rottura del fortunato sodalizio con Christian Vieri alla Bobo Tv. A chiudere ufficialmente l'avventura dei quattro ex amici fu lo stesso Vieri lo scorso novembre e a marzo 2024, sempre tramite social, il trio Adani-Cassano-Ventola ha annunciato il lancio di un nuovo format, i cui dettagli sono ancora tutti da scoprire...