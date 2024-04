Baggio, l’ultima foto sorprende i fan: “Ci hai fatto preoccupare”

Capelli lunghi e mossi alla Flavio Paulin, baffi importanti, una forma fisica molto dubbia e un messaggio: "Prossimamente a Narcos" . Roberto Baggio ( qui la sua intervista ) si è candidato per una nuova stagione della serie tv sul più famoso narcotrafficante . No, non farà parte del cast, è troppo buono nell'anima. Il "Divin codino" ha solo scherzato sui social , pubblicando una foto modificata insieme a un suo ritratto. Ma è difficile vederlo in quei panni, talmente tanto che quando passiamo alla immagine successiva subito ci sentiamo meglio e tutto ritorna alla normalità.

Baggio, "l'Escobar buono" fa preoccupare i tifosi