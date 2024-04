Baggio innamorato di Yildiz e Sinner: "Colpi incredibili". E su Zirkzee...

MILANO - Una carriera di successi e cadute, rinascite e delusioni. Il suo era un talento smisurato, disumano e dunque incompatibile con le fragilità che contraddistinguono gli uomini, esseri mortali. I tanti infortuni, più volte, hanno rischiato di strapparlo al calcio, la sua più grande passione, l’unico mezzo con cui è sempre riuscito a raccontare tutto di sé. Lui, che non è mai stato un chiacchierone, ma che con la palla tra i piedi sembrava in grado di conquistare il mondo intero. In carriera ha vinto tutto, o quasi, con le maglie di Fiorentina, Milan, Bologna, Inter e Brescia. In mezzo l’esperienza a Torino con la Juventus, forse il punto più alto di una storia calcistica che verrà raccontata di generazione in generazione. Ieri lo abbiamo incontrato a Milano, dove si è tenuta la presentazione di Antera, lo storico marchio di cerchi in lega di cui Baggio è brand ambassador.

A proposito di numeri 10, Luis Alberto dopo quasi 8 anni alla Lazio, ha annunciato l’addio. Su di lui c’è anche la Juventus, che vuole ricostruire il centrocampo per la prossima stagione. Pensa che sia proprio in quella zona del campo che la Juventus abbia incontrato più difficoltà durante la stagione?

"Non saprei, non essendo dentro l’ambiente è difficile per me dare qualsiasi tipo di valutazione. Quel che mi sento di dire è che la Juventus, anche se quest’anno non è più in corsa per lo scudetto, rimane una squadra difficilissima da affrontare".

Se il trend rimarrà questo, abbiamo ottime probabilità di presentare cinque squadre italiane nella prossima edizione della super Champions League. Dopo un girone d’andata convincente, ora gli uomini di Allegri stanno facendo tanta fatica in campionato. Pensa che alla fine la Juventus riuscirà ad aggiudicarsi un posto?

"Assolutamente sì. Penso che abbiano tutte le carte in regola per qualificarsi".

#Baggioseiunico: in gol anche sui social perché rimane se stesso