Baggioseiunico: in gol anche sui social perché rimane se stesso

La gag è stata talmente divertente da fare subito il botto su Instagram, dove Roberto Baggio è sbarcato il 18 febbraio, giorno del suo cinquantasettesimo compleanno. In occasione del quale, Valentina ha regalato al padre il profilo robybaggio_official ("This is my only and official social media account. Managed by mi daughter @v-baggio): "È anche un modo per tenere alla larga i malintenzionati, poiché ci sono stati segnalati diversi tentativi di truffa", ha spiegato al Corriere del Veneto.

L'esordio social

Conoscendo la proverbiale ritrosia del padre alle luci della ribalta, che non ha più voluto frequentare dal giorno del ritiro (San Siro, 16 maggio 2004), per Valentina ci deve essere voluto del bello e del buono nel convincerlo a girare il primo video. Scena: nell'amatissima campagna veneta, al volante della mitologica Panda 4x4, colore verde, Roberto si ferma davanti a Valentina che, non inquadrata, sbotta: "Papi, papi, vuoi dire qualcosa a tutti i tuoi tifosi?".

Roberto risponde: "Grazie a tutti per quello che avete scritto, per l'affetto che mi avete dimostrato. Mando un abbraccio forte a tutti. Grazie mille". E alza il pollice sinistro. Valentina: "Grazie, papi". Roberto, simpaticamente sbuffando, un po', ma non troppo: "Oh, Ciccia, adesso basta però.." e riparte. Prima annotazione: subito, 120 mila follower non aspettavano altro per seguire il Divin Codino che catapultarsi sul nuovo profilo (l'ultimo, provvisorio rilevamento, sino a ieri sera aveva raggiunto quota 298 mila) e solo Valentina sa quante migliaia di messaggi augurali siano arrivati al padre.

L'hashtag #ciccia

Seconda annotazione: quell' Oh Ciccia, è stato sufficiente per trasformarsi in #ciccia, hashtag diventato immediatamente la parola chiave per entrare nel mondo social di Baggio, la cui popolarità, per meglio dire l'affetto che riscuote presso chi l'ha sempre ammirato, adorato, sostenuto, in questi vent'anni è cresciuto a ritmi esponenziali.

Nonostante egli non abbia mai calcato le scene post agonistiche, non sia diventato un commentatore o un opinionista televisivo, abbia respinto le lusinghe dello showbiz, della pubblicità e, a giudicare dall'esordio su Instagram, il profilo sembra quasi un regalo che Roberto abbia fatto a Valentina anzichè il regalo di Valentina a Roberto.

Transeat. Colta al volo in Rete: "Siamo tutti on line, ma non connessi", by Aran Cosentino, 21 anni, udinese. Instagram o non Instagram, invece, il Divin Codino è più che mai connesso, cioè immerso nel nuovo mondo in cui ha scelto di entrare dopo quel 16 maggio, quando lasciò il calcio, abbracciò Paolo Maldini e tutto il Meazza scattò in piedi per un'ovazione che non voleva finire mai.

Sinner come Baggio

Il segreto del richiamo di Roberto, così popolare, così forte, risiede nella semplicità di uno stile di vita mai cambiato, nell'essere piuttosto che apparire. Quel modo di comportarsi alla Baggio che il giorno del suo compleanno, in calce alla foto con le persone che ama, lo induce a scrivere: "La famiglia è tutto".

Che dopo il trionfo di Sinner a Melbourne, lo spinge a rivolgere queste parole a Jannik: "Ti ho sentito parlare in un'intervista qualche giorno fa, dopo il tuo meraviglioso successo in Australia. Mi hanno colpito la tua umiltà e la tua purezza. Ti auguro di mantenere questi valori come base per la tua vita. E sono sicuro che la tua crescita non avrà mai fine". #baggioseiunico.