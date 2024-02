Sinner leggendario: trionfa anche a Rotterdam, imbattuto nel 2024! De Minaur ko

Sinner-De Minaur: i precedenti

L’australiano De Minaur è in finale a Rotterdam per la prima volta in carriera. Il numero 11 al mondo ha battuto in semifinale Grigor Dimitrov in due set 6-4, 6-3. Sono sei i precedenti tra Sinner e De Minaur nei tornei Atp e ad avere la meglio è sempre stato l'italiano, vittorioso in finale nel 2019 alle Next Gen Atp Finals e l’anno scorso in Canada, ai quarti nel 2020 a Sofia, e due volte nel 2022: all'Australian Open e al Masters 1000 di Madrid. La sfida a Parigi-Bercy all'inizio di novembre dell’anno scorso non si è giocata perché Sinner ha deciso di ritirarsi, innescando le polemiche per le partite che si concludevano a notte fonda. L'ultima sfida è andata in scena in Coppa Davis a Malaga lo scorso novembre: la finale vinta 6-3, 6-0 che ha consegnato all'Italia l'insalatiera dopo 47 anni! Sinner è un vero e proprio incubo per De Minaur.