Roberto Baggio su Instagram in Panda tra la figlia Valentina e Sinner...

Roberto Baggio sbarca sui social. Nella giornata di ieri il Divin Codino ha compiuto 57 anni, e per l'occasione è stato ufficialmente aperto il suo profilo su Instagram . L'annuncio è arrivato prima da sua figlia Valentina : "In occasione del compleanno di mio papà oggi abbiamo finalmente creato la sua unica pagina social ufficiale!". Dopo il messaggio della figlia Baggio ha pubblicato il suo primo post, ovvero un video in cui si trova in campagna e si avvicina a bordo di una Panda dichiarando: "Grazie a tutti per l'affetto che mi avete dimostrato, mando un abbraccio forte a tutti. Grazie mille!".

Baggio, Perin e il messaggio a Sinner

Il suo video è stato commentato anche dal portiere della Juventus Mattia Perin, che ha scritto: "Ispirazione, GOAT". Il primo messaggio scritto è invece per Janik Sinner, vincitore ieri dell'Atp di Rotterdam in finale contro De Minaur, complimentandosi con lui per gli ultimi successi e non solo: "Ti ho sentito parlare in un'intervista qualche giorno fa, dopo il tuo meraviglioso successo in Australia. Mi hanno colpito la tua umiltà e la tua purezza. Ti auguro di mantenere questi valori come base per la tua vita. E sono sicuro che la tua crescita non avrà mai fine".