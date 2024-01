Sinner, trionfo immortale agli Australian Open: è nella storia del tennis!

Incredibile impresa di Jannik Sinner , che vince in rimonta in finale contro Daniil Medvedev e trionfa agli Australian Open . Sotto di due set a zero, l’altoatesino è riuscito a ribaltare il risultato e portare a casa un trionfo storico, con il punteggio finale di 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 in una battaglia durata quasi quattro ore di gioco. È il primo trionfo di un tennista italiano agli Australian Open e si tratta anche del primo Slam vinto in carriera da Sinner, che entra così nella storia del tennis azzurro.

Per il giocatore nato a San Candido, con un passato anche da buon giovane sciatore, quella di oggi era la prima finale in un Major. Come lui, oltre a Pietrangeli (due finali vinte e due perse, sempre in Francia) e a Panatta (una finale), anche Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon nel 2021, e Giorgio De Stefani, sconfitto all'ultimo atto nel Roland Garros del 1932. Nelle altre prove del Grande Slam, al massimo, Sinner si era spinto in una sola occasione fino alle semifinali, lo scorso anno, sui prati di Londra. Nella classifica Atp di domani Sinner resterà stabile al quarto posto, miglior azzurro di sempre, al pari di Adriano Panatta, ma si avvicinerà molto al podio mondiale, occupato nell'ordine da Djokovic, da Carlos Alcaraz e da Medvedev, che resterà numero 3. Oggi la vetta del ranking internazionale non è più un sogno proibito per il tennis italiano.

Sinner-Medvedev, il quinto set

La battaglia prosegue nel 5° set con entrambi che mantengono il servizio senza concedere palle break con Jannik che conduce 2-1. Medvedev difende la battuta al quarto game e pareggia i conti, andando sul 2-2. Stessa cosa Sinner al quinto gioco, si cambia campo con l'italiano in vantaggio 3-2. Al sesto game, l'altoatesino riesce a prendere il break e 'allungare' sul 4-2. Nessuna sorpresa nei due game successivi, si va sul 5-3 con Sinner che batte per vincere il torneo. L'azzurro non sbaglia, chiude 6-3 anche il quinto set e trionfa agli Australian Open.