Luis Alberto: “È arrivato il momento di farmi da parte. Ho chiesto alla Lazio…"

Tutto facile per la Lazio, che all'Olimpico supera la Salernitana di Colantuono con il risultato di 4-1 : reti di Felipe Anderson (7', 35'), Vecino (14') e Isaksen per i biancocelesti e di Tchaouna (16') per gli ospiti. Un successo che consente alla Lazio di portarsi al 7º posto a quota 49 punti. Ma al termine della gara, non sono passate inosservate le parole di Luis Alberto , che ai microfoni Dazn ha annunciato di volere lasciare il club a fine stagione.

Cosa ha detto Luis Alberto

"Per me le ultime settimane sono state difficili per via di quello che è successo - ha dichiarato il centrocampista spagnolo - . Il prossimo anno non farò parte del progetto. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio. È giusto farmi da parte. Questo club che mi ha dato tanto, ma è arrivato il momento".

E ancora: "Dovevamo vincere. È stata un'annata complicata, servivano tre punti e avevamo bisogno di lanciare un segnale. Adesso dobbiamo fare del nostro meglio in queste partite che mancano al termine della stagione". Ha concluso Luis Alberto.

La contestazione dei tifosi

Le dichiarazioni del giocatore arrivano al termine di una gara che è stata in gran parte accompagnata dalla contestazione dei tifosi, che provati dei due K.O. contro la Juve in Coppa Italia e contro la Roma nel derby, hanno fischiato la squadra durante l'annuncio della formazione e perfino in occasione dei gol dei gol realizzati. Esposto anche uno striscione con scritto: "Non siete degni della nostra maglia". Questo il commento di Luis Alberto in merito al malumore dei tifosi: "È normale, il calcio è anche questo: il campionato non sta andando bene e abbiamo anche perso il derby".