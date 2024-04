Juve, non solo Felipe Anderson: il top player è pronto a strappare. E Chiesa...

Però questa è un’altra storia. Più attuale, invece, un’altra questione di mercato legata a incroci con la Lazio. Se Felipe Anderson è libero di accordarsi con un’altra squadra, in assenza di rinnovo, lo stesso non si può dire di Zaccagni , altro obiettivo sensibile della Juventus per l’attacco. L’ex Verona è sotto contratto con il club di Lotito, ma solo per un’altra stagione: l’accordo scadrà nel 2025 e al momento segnali di intesa tra il giocatore e i biancocelesti non sembrano esserci.

Anzi, semmai è il contrario: Giuffredi, l’agente di Zaccagni, al Corriere di Roma, ha lasciato intendere la distanza, affermando inoltre che "sono quaranta giorni che non sento nessuno dal club. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo attorno". È il gioco delle parti, come si suol dire: un modo per “stanare” la controparte e per far capire che di squadre interessate ce ne sono diverse.