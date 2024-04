Juve del futuro, Giuntoli aggiunge un tassello: chi è l'uomo nell'ombra

Durante la trattativa col Lille per Osimhen, poi dietro le quinte nel lungo inseguimento ad alcune stelle come Kim e Kvaratskhelia. Non ama i riflettori, per questo Costi è sempre rimasto nell’ombra, mantenendo comunque un legame molto forte con l’attuale Football Director bianconero. Rispetto a Pompilio e Stefanelli è attualmente senza squadra, ma un suo eventuale inserimento non avverrà comunque prima di luglio: ci sono equilibri sacri da non alterare fino al 30 giugno. Anche per rispettare l’operato di Manna e Cherubini, dirigenti in uscita ma non per questo con la testa altrove. Costi, dunque, si aggiunge alla lista dei fedelissimi che Giuntoli desidera portare a Torino per intraprendere un nuovo ciclo.