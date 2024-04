Juve-Napoli, 3 obiettivi mercato comuni e il pupillo che Manna vuole con sé...

Ferguson, Sudakov e... Soulé

L’elenco di obiettivi in comune per il centrocampo è abbastanza lungo e passa anche dal solito Bologna: Lewis Ferguson è da tempo nel mirino bianconero, ma è un nome spendibile anche per De Laurentiis, per di più con il nuovo ds in regia. Juventus e Napoli saranno pure accomunate dallo stesso sogno (proibito?) di mercato: Sudakov dello Shakhtar Donetsk, per il quale c’è sì una clausola da 100 milioni, ma per il quale sarà asta aperta con anche i club della Premier in estate. Ma trattandosi di sogno per il momento entrambi i club non hanno intenzione di svegliarsi, anche perché la disponibilità in entrata sarà inesorabilmente dettata dalla quantità di risorse raccolte con le operazioni in uscita.