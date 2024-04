Manna, un altro juventino a Napoli. Retroscena Marotta e il futuro di Cherubini

Manna dalla Juve al Napoli: la carriera

E che la professionalità di Manna sia di alto livello è confermato anche da come Adl sia passato (giustamente: è civiltà) sopra al dettaglio della conclamata fede bianconera del dirigente e le indiscrezioni raccontano che le garanzie dello stesso Giuntoli - buoni i rapporti tra i due in questi mesi - siano state preziose per superare in volata le candidature alternative di Accardi dell’Empoli e di D’Amico dell’Atalanta. Prima di approdare alla Juventus nel 2019 per occuparsi dell’Under 19 e poi andare alla Next Gen l’anno successivo, con la promozione in prima squadra nel 2022. Un percorso iniziato dalla Campania profonda (Vallo della Lucania) nel 2009 nel calcio dilettantistico.