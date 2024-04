Manna al Napoli, Micheli e Pompilio alla Juve: Giuntoli ha la sua squadra

Tognozzi a Granada: la Juve saluta un fenomeno

Cherubini potrebbe dunque salutare il club bianconero, proprio come ha fatto Tognozzi negli scorsi mesi. A ottobre, infatti, il capo dell'area scouting ha deciso di intraprendere una nuova avventura ed è volato in Spagna al Granada per portare avanti un progetto di crescita personale e professionale, dopo sei anni in bianconero durante il quale ha svolto lavoro di scouting, puntando la lente di ingrandimento soprattutto in Sudamerica, Europa e Italia e portato in squadra giovani talenti come Huijsen, Soulé, Yildiz e tanti altri che hanno esordito in Next Gen e che potranno fare il bene della Vecchia Signora in futuro. Un marchio che lo ha contraddistinto ed è diventato una seconda pelle, come ha mostrato anche nella sua tesi per la qualifica di direttore sportivo, dove ha spiegato proprio i principi cardine della sua professione e di come l'ha svolta, viaggiando nei vari paesi. C'era lui anche nei corteggiamenti a Bellingham e Haaland quando ancora erano talenti in rampa di lancio e non Top Player assoluti e mondiali.