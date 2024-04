Manna, scippo De Laurentiis: dalla Juve al Napoli. C’è il nome per la panchina

Aurelio De Laurentiis ha deciso di fare il primo sgambetto alla Juventus in vista della prossima stagione. Il presidente del Napoli, infatti, ha trovato l'accordo con Giovanni Manna per il ruolo di ds. L'attuale braccio destro di Giuntoli in bianconeri ha dato il suo assenso al passaggio in azzurro. Il presidente dei partenopei ha individuato nel giovanissimo dirigente il nome giusto per la rifondazione della squadra dopo la stagione negativa post scudetto.

Manna-Napoli, la situazione Giovanni Manna è stato individuato come profilo perfetto visto il suo ottimo fiuto sul mercato e sui giovani, come ha dimostrato nei suoi anni da responsabile della Next Gen. Sarà operativo dal 1 luglio dopo aver superato nelle preferenze il ds dell'Empoli Pietro Accardi.

Con lui potrebbe arrivare anche il nuovo allenatore che, in questo caso, è stato individuato in Vincenzo Italiano. E' lui, infatti, il primo nome di De Laurentiis per far ripartire il progetto azzurro dopo la stagione travagliata con il triplo cambio in panchina: da Garcia a Mazzarri e in ultimo Calzona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA