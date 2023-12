Giuntoli, Pompilio e Micheli: Juventus-Napoli e il calciomercato dirigenti

L’estate scorsa si è rivelata particolarmente impegnativa e indubbiamente anomala anche per uno, come Cristiano Giuntoli, intendiamoci, a cui non fa certo difetto l’abitudine a reggere le pressioni del mercato (anzi). Ma un conto è gestire le trattative per comprare i calciatori, altro (ben altro) una che riguarda se stessi e in cui sei tu il protagonista. Perché Aurelio De Laurentiis gli ha fatto masticare pane duro prima di liberarlo (aveva ancora un anno i contratto) il 30 giugno, la sera prima dell’inizio ufficiale del calciomercato (che, comunque, la Juventus stava portando avanti egregiamente con la regia del ds Giovanni Manna).