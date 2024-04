Una nuova Juve: la lista di tutti gli obiettivi di mercato reparto per reparto

Il conto alla rovescia per la fine del campionato è iniziato e la Juventus, concentrata sul piazzamento Champions e la Coppa Italia, inizia anche a puntare il binocolo sulla prossima estate. Dopo l'addio di Tognozzi e con Manna corteggiato da De Laurentiis e il Napoli, i bianconeri studiano un riassetto societario, con carta bianca a Giuntoli. In pole ci sono due uomini di fiducia del dirigente: Pompilio e Stefanelli. Una volta risolto il puzzle, la società andrà sul mercato per rinforzare la rosa e aumentarne gli elementi per le rotazioni in vista dei maggiori impegni nella prossima stagione in Europa (la nuova Champions League prevede due partite in più nella fase a gironi) e non solo, con il Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio 2025.