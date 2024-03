Hermoso, Giuntoli c'è: contatto. Sul tavolo Juve anche altri nomi

Pensiero stupendo. Anzi, di più: bellissimo. La Juventus sta seriamente valutando il profilo di Mario Hermoso nel puzzle che andrà a comporre la retroguardia della prossima stagione. Il centrale dell’Atletico Madrid, tra i giustizieri dell’Inter mercoledì sera al Civitas Metropolitano, è infatti in scadenza di contratto con il club in cui ha militato nelle ultime cinque stagioni. E le probabilità di un rinnovo in extremis, dopo mesi di trattative a vuoto, non sono certo in ascesa.



Juve-Hermoso: stipendio ed equilibri



La difesa, almeno sulla carta, è il reparto meno bisognoso di un restyling estivo in casa bianconera. A giugno saluterà Alex Sandro, certo, ma numericamente il brasiliano è già stato rimpiazzato dall’arrivo di Djalò nell’ultima sessione invernale. Il portoghese è ancora tutto da testare, a livello atletico più che tecnico, dopo il grave infortunio in cui è incappato un anno fa con il Lille, ma al pari del giovane Huijsen, attualmente in prestito alla Roma, rappresenta più che una semplice alternativa agli elementi che verranno confermati in vista della nuova stagione. E proprio questa sarà la principale discriminante sugli sviluppi intorno alla figura di Hermoso. La sua presenza in organico, infatti, sarebbe – per così dire – ingombrante. Lo spagnolo è uno dei perni difensivi dei colchoneros, che hanno appena staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, e percepisce uno stipendio di poco superiore ai 4 milioni a stagione, cifra che il suo entourage punta a veder lievitare: tanto a bilancio quanto negli equilibri interni, insomma, il 28enne di Madrid andrebbe a rimpiazzare un’eventuale cessione di spessore.