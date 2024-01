Djaló: “Darò tutto per la Juve, mi ispiro a Thuram“. Su Weah e lo Scudetto...

TORINO - È il giorno della presentazione ufficiale del colpo di mercato invernale della Juventus: Tiago Djalò . Il difensore portoghese è arrivato per rinforzare il reparto difensivo bianconero e in conferenza stampa ha parlato così: "Sono molto contento, la squadra è forte e di qualità. Abbiamo un allenatore molto forte e penso che io posso imparare tanto con lui. Sono appena arrivato e mi sento bene. Abbiamo una squadra di qualità e mi piace come giochiamo. Per me è più facile imparare come giocare qui perchè è diverso dal campionato francese e come ho detto prima sono contento di essere qui". Convinto l'ex Lille che sulla trattativa non ha avuto dubbi: "Ho sentito che la Juve era su di me, mi ha dato una opportunità grande. E' un club grande con molta storia e ho fatto bene e a firmare con la Juve".

"Mi ispiro a Lilian Thuram"

Sulle condizioni fisiche spiega: "Sento bene il ginocchio, è una questione di opportunità. Io sonp pronto a dare tutto per la squadra. Posso giocare ovunque, destra, sinistra, centro. Darò tutto per me, per l'allenatore e per la squadra". Sui paragoni con altri difensori precisa: "Sono differente da Tomori, ma rispetto il parere di Giunti. Qui abbiamo molti difensori di qualità e mi piace di ispirarmi tanto a Lilian Thuram. Come lui gioco ovunque, in tutte le zone difensive". L'ultimo portoghese in bianconero era stato CR7, Dialò chiarisce: "Non ho parlato con Ronaldo, come ho detto prima ho sentito interesse della Juve e per me non bisognava parlare con nessuno. Per me è stato importante firmare qua".

