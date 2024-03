Il complotto della molla: i tifosi Inter e la teoria sul rigore di Lautaro

La verità è che, al netto del movimento improvviso e "innaturale" del pallone di Lautaro proprio qualche istante prima del tocco, il sogno dei ragazzi di Simone Inzaghi si è interrotto per dei calci di rigore tirati in maniera superficiale. Sanchez , come anche Saul subito dopo peraltro, si è prodotto in una conclusione senza veleno, centrale e senza troppa potenza, facilmente intercettata da Oblak. E le immagini mostrano come il pallone sul tiro di Sanchez sia perfettamente immobile.

Klaassen già scuoteva la testa prima di calciare, con un atteggiamento che faceva pensare a quale fosse il motivo per cui Inzaghi avesse mandato lui a tirarne uno, però semplicemente Oblak intuisce la direzione e il calcio a mezz'altezza permette al portiere dell'Atletico di intercettarlo. Lautaro poi spedisce il pallone alle stelle malamente, con un tiro potente ma decisamente impreciso: magari, visto che l'argentino non è proprio un fenomeno dal dischetto, quest'errore potrà utilizzarlo per capire come postura e calcio possano essere non corretti per le sue conclusioni dagli 11 metri e migliorarle. In fondo gli errori servono a questo, se gli si dà valore e non se ne fugge con teorie improbabili e infantili...

