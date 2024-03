Depay, la sentenza Champions dell'Inter: non segnava...dalla Juve!

Depay, il protagonista che non ti aspetti. L'olandese è stato l'uomo inatteso della provvidenza, capace di entrare e trascinare l'Atletico Madrid ai quarti di finale di Champions contro l'Inter. Entrato nella ripresa al posto di Morata, subito pericoloso con un paio di giocate importanti, poi i brividi a Sommer con il palo colpito e infine il movimento in area e il destro a incrociare per il 2 a 1 con cui si è conclusa la sfida fino ai rigori (dove ha anche ribadito in rete il primo penalty della lotteria). I tifosi dell'Inter se lo ricorderanno per sempre, e altri se lo ricordano già: Depay non segnava in Champions da quattro anni, e avvenne contro un'altra italiana...

Depay-Juve, gol dopo quattro anni Memphis infatti sentenziò l'uscita dalla Champions League della Juve nella stagione 2019-20, quella con Sarri in panchina e Ronaldo in attacco. Dopo l'1 a 0 per il Lione dell'andata degli ottavi di finale i francesi persero all'Allianz Stadium ma trovando la rete del passaggio del turno con Depay su rigore perché, in virtù dei gol segnati fuori casa che ancora valeva, la doppietta di CR7 non fu sufficiente a portare avanti la Juventus.

Un gol, quello alla Juve, che aveva acceso anche le sirene di mercato per l'olandese nelle sessioni di mercato successive, con Depay vicino a vestire la maglia dei bianconeri prima di lasciare il Barcellona per restare in Spagna e approdare all'Atletico Madrid...Insomma, nei dolori e nelle notti insonne delle italiane in Champions c'è stato, ancora una volta, il suo zampino, nonostante gli ultimi anni non proprio positivi.

