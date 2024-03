Griezmann e Depay riprendono Dimarco, poi i rigori condannano Inzaghi: Inter fuori

L’ Inter non riesce ad accedere ai quarti di finale di Champions League . I nerazzurri di Simone Inzaghi , dopo la vittoria di San Siro arrivata grazie a Marko Arnautovic , sono stati eliminati dall’ Atletico Madrid di Simeone che si è imposto ai calci di rigore. Tra i nerazzurri e i Colchoneros è stata partita vera, ricca di emozioni, occasioni da gol e colpi di scena. A sbloccare la sfida è stato il gol di Dimarco , bravo a finalizzare al meglio un’azione orchestrata alla perfezione dai suoi al 33’. La risposta dei padroni di casa è arrivata dopo appena 2’, con la rete di Griezmann . Nel secondo tempo l’ingresso in campo di Depay smuove l’Atletico che riporta tutto in equilibrio con il gol dell’olandese all’86’ prima del clamoroso errore di Riquelme all’ultimo minuto . Nei tempi supplementari a regnare è il nervosismo ( testimoniato dall’intervento di Thuram su Savic, non sanzionato da Marciniak ) e a decidere la qualificazione sono i calci di rigore. Dal dischetto decisivi gli errori di Sanchez , Klaassen e Lautaro Martinez che regalano dunque la qualificazione al Cholo .

Atletico Madrid-Inter, la diretta

120' - ATLETICO MADRID AI QUARTI DI FINALE - L'Inter esce sconfitta dopo gli errori di Sanchez, Klaassen e Lautaro Martinez.

120 ' - FINE TEMPI SUPPLEMENTARI - Saranno i calci di rigore a decidere chi passerà ai quarti di finale di Champions League.

113' - Calhanoglu non riesce a dare forza e precisione al suo calcio di punizione che esce dallo specchio della porta non di poco.

101' - Rischia grosso Thuram, che con un colpo proibito si scontra con Savic a palla lontana.

97' - Miracolo di Sommer sulla conclusione ravvicinata di Depay.

95' - Marcus Thuram ha l'occasione di riportare l'Inter sul risultato di parità ma non riesce ad angolare e a dare forza al suo colpo di testa, che esce non di poco.

90 + 3' - FINE SECONDO TEMPO - Non sono bastati i tempi regolamentari per stabilire chi strapperà il pass per il prossimo turno.

92' - Occasione clamorosa per Riquelme che da solo davanti a Sommer spara altissimo.

86' - ATLETICO MADRID IN VANTAGGIO - È proprio Depay a farsi "perdonare" per il palo colpito il minuto precedente realizzando la rete che ristabilisce l'equilibrio per la qualificazione ai quarti.

85' - Brividi per la squadra di Simone Inzaghi: Depay colpisce il palo con una conclusione precisa ma non abbastanza per beffare Sommer.

82' - Contropiede gestito alla perfezione da Lautaro fino al momento del tiro: Barella, visibilmente stanco, non riesce a dare precisione e potenza al tiro parato da Oblak.

76' - L'Inter ha l'occasione per chiudere il discorso qualificazione con Marcus Thuram, ma l'attaccante francese da solo davanti ad Oblak spedisce alto il pallone.

60' - Altro pericolo per i nerazzurri con l'ex Juventus Morata che non riesce a finalizzare al meglio un interessante cross dalla destra.

52' - L'Inter trema: Griezmann ha l'occasione di portare avanti i suoi ma il suo destro dal centro dell'area di rigore è facile da parare per Sommer.

46' - INIZIO SECONDO TEMPO - La seconda frazione della gara tra Atletico Madrid e Inter ha avuto inizio.

45 + 1' - FINE PRIMO TEMPO - La prima frazione di gara si chiude sul pareggio. I nerazzurri, forti del successo dell'andata a San Siro, restano davanti per quanto riguarda il risultato complessivo.

35' - PAREGGIO ATLETICO MADRID - I Colchoneros rialzano subito la testa e trovano la rete dell'1-1 grazie a Griezmann, bravo ad avventarsi sul pallone a due passi da Sommer.

33'- INTER IN VANTAGGIO - I nerazzurri si portano in vantaggio con un'azione perfetta finalizzata al meglio da Dimarco in area.

28' - Atletico Madrid vicino al gol dell'1-0: Morata di testa non riesce a dare forza al pallone e Sommer blocca.

18' - Lautaro ci prova dalla distanza: il suo tiro deviato viene controllato senza problemi dal portiere avversario.

13' - Prima occasione per l'Inter con Dumfries che dopo aver percorso tutta la fascia in contropiede non riesce a beffare Oblak.

6' - Primo pericolo per la retroguardia nerazzurra, con Sommer bravo a respingere la conclusione di Lino dalla sinistra.

1' - La sfida tra Atletico Madrid e Inter valevole per l'accesso ai quarti di finale di Champions League è iniziata.