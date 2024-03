Inter, Inzaghi in confusione: "Champions, fuori da imbattuti". Ma ha perso...

"Ci è mancato quel gol che ci avrebbe portato ai quarti. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, devono essere fieri e orgogliosi. Usciamo dalla manifestazione da imbattuti, abbiamo fatto otto partite e non abbiamo mai perso. Purtroppo è successo di uscire contro un avversario di valore, che ha fatto una buona gara, soprattuto nel secondo tempo. Nei supplementari c'era la sensazione, abbiamo avuto le occasione limpide da sfruttare. Dovevamo sfruttarle meglio ma dobbiamo essere orgogliosi. Ci dispiace per la società e per i nostri meravigliosi tifosi. Questo è il calcio: i rigori sono una lotteria e sono stati più bravi." Commenta così a caldo Simone Inzaghi a Sky l'eliminazione della sua Inter . Che al Metropolitano esce dalla competizione dopo aver perso 2-1 nei tempi regolamentari prima di uscire sconfitta anche ai rigori per gli errori di Sanchez e Lautaro .

"Nel secondo tempo sì, ci siamo abbassati troppo e abbiamo concesso il gol di Depay. Primo tempo e supplementari fatti molto bene. Molto bene nei supplementari, dove potevamo fare gol e qualificarci. Come detto, giocavamo con avversari di valore, che nelle ultime 29 in casa hanno perso una sola volta. In queste due partite li abbiamo affrontati nel migliore dei modi".

Inzaghi sulla stagione dell'Inter

"È un momento dispendioso, con 8 partite in 24 giorni. Abbiamo perso in Coppa Italia ai supplementari e in Champions ai rigori. Persa 1 partita su 35. Quest'anno fortunatamente abbiamo avute poche sconfitte. Abbiamo due giorni e mezzo per preparare la partita di domenca, poi 15 giorni per recuperare. Questa partita non ci fa indietreggiare, ho detto ai ragazzi di essere orgogliosi del percorso fatto".