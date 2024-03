Atletico, impresa contro l'Inter anche con un po' di Juve sugli spalti

MADRID (Spagna) - Serata amara per l'Inter che saluta la Champions League ai calci di rigore, arrendnendosi ad un Atletico Madrid che conferma di essere un'altra squadra nelle partite casalinghe al Wanda Metropolitano. Si perchè la casa dei colchoneros è stata decisiva nella notte della rimonta ai nerazzurri di Inzaghi, conclusa con una lotteria dei calci di rigore che ha portato Simeone a conquistare l'accesso ai quarti di finale. E proprio il Cholo a fine partita ha coluto esaltare la sua gente e il suo tifo caldissimo che hanno giocato ancora una volta un ruolo chiave nel cammino dei rojiblancos. Uno stadio ricco di un popolo caldissimo che è stato spesso immortalato dalla telecamere e a tanti tifosi non è sfuggito un dettaglio particolare.

Thuram, episodio con Savic

La sciarpa della Juventus

Non è sfuggita agli occhi dei telespettatori una sciarpa bianconera con scritto "Forza Juve" spuntata tra i tifosi colchoneros durante una delle tante sciarpate, accompagnate ovviamente dal coro 'Atleti' 'Atleti' che ha spinto la squadra di casa a compiere il ribaltone tanto sperato. C'è dunque anche un pò di sana rivalità del derby d'Italia nella notte del Metropolitano con tanti utenti bianconeri che sul web hanno usato l'immagine della sciarpa per ricordare che nel 2019 la Juventus ribaltò agli ottavi l'Atletico, pur perdendo in Spagna per 2-0, con la remuntada dello Stadium firmata dalla tripletta di Cristiano Ronaldo.

