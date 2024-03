Griezmann, esultanza e commento spietato su Sanchez: in Spagna è già cult

Sono stati fatali i calci di rigore per l'Inter in Champions League. Contro l'Atletico Madrid hanno pesato gli errori dagli undici metri di Sanchez, Klassen e, in ultimo, quello di Lautaro che ha spedito il pallone sugli spalti del Wanda Metropolitano. Dopo il primo errore dal dischetto, quello del cileno entrato a gara in corso al posto di Thuram, le telecamere hanno pizzicato Griezmann che ha esultato e preso in giro Alexis parlando con i suoi compagni in panchina.