Juve con o senza Champions: da Koopmeiners a Rabiot, cosa può cambiare

La Juve valuta Zaccagni e Anderson

I denari, ma anche il palcoscenico della Champions. Poniamo, per esempio, che alla Lazio riesca una rimonta clamorosa che la porti tra le prime quattro (o cinque, se in ranking continuerà a sorriderci) della classifica mentre la Juventus finirà fuori dal gruppo degli eletti. Ecco: in quel caso come ragionerà, per esempio, Mattia Zaccagni che è alle strette con Lotito per il rinnovo di contratto (che scade a giugno 2025) mentre dall’altra parte preme Giuntoli per portarlo in bianconero dopo averlo già corteggiato quando era a Napoli?