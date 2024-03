Diomande, pole Juve: ma c'è anche un'altra squadra. La verità su Bremer

Sfida con il Newcastle

La rassegna continentale africana l’ha appunto consacrato. Basti pensare che nella finalissima del torneo ha annullato un certo Victor Osimhen, rendendolo praticamente inoffensivo. L’estate scorsa lo Sporting lo prelevò dal Midtjylland per appena 7,5 milioni e adesso vale già almeno cinque volte il prezzo pagato. Sull’ivoriano è in pressing da tempo anche il Newcastle, che sarebbe disposto a mettere sul piatto 30-35 milioni pur di assicurarselo. All’orizzonte si preannuncia dunque un duello tutto bianconero per accaparrarselo. Occhio al terzo incomodo: quel Chelsea che economicamente ha le potenzialità per far saltare il banco in un amen. Difficile però che qualcuno decida di versare gli 80 milioni della clausola rescissoria (questa sì, clausola vera). Le potenzialità sono indiscutibili, ma Diomande è al primo vero anno a certi livelli e ancora un po’ acerbo per valere certe cifre. Anche se in prospettiva ha tutto per diventare un top player nel suo ruolo.