"Juve, un gigante francese per la difesa: sarà testa a testa con il Milan"

Il calciomercato sta già entrando nel vivo. Nonostante la stagione sia ancora da ultimare, e con obiettivi ancora da centrare, le società studiano già le mosse da effettuare in campagna trasferimenti. In queste ore dalla Francia, e in particolare da L'Equipe, è rimbalzata la voce di un interessamento da parte di Juventus e Milan su un difensore.

"Juve e Milan su Lacroix del Wolfsburg"

Si tratta Maxence Lacroix, roccioso centrale classe 2000, alto 190 cm, sembra destinato a lasciare il Wolfsburg in estate, dopo essere stato nel mirino di diversi club già nella campagna acquisti invernale. Sia i bianconeri (alle prese con la situazione Bremer proprio in quel ruolo) che i rossoneri avrebbero chiesto informazioni sul difensore 23enne in ottica estate. Lacroix, secondo il quotidiano, sarebbe desideroso di provare una nuova esperienza.

Il francese ha un contratto in essere con i biancoverdi fino al 30 giugno 2025: dopo il percorso nel settore giovanile Sochaux, è arrivato in prima squadra, nella quale ha militato dal 2018 al 2020. Poi la partenza verso la Germania, al Wolfsburg. Lacroix non sarebbe intenzionato a prolungare il suo contratto con i lupi: il club, consapevole della situazione, starebbe dunque decidendo per la partenza in estate, così da non perderlo a parametro zero dopo un anno, consapevole di poterci ricavare comunque una buona somma.