Juve, i contratti in scadenza nel 2025: scenari diversi ma c'è una costante

TORINO - Si preannuncia un’estate calda per Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus. Non soltanto per le operazioni in entrata e uscita, complicate di loro peraltro. Dovrà occupare parecchio del proprio tempo anche per chi in teoria non dovrebbe avere problemi di sorta. Stiamo parlando di quei giocatori che come Szczesny hanno il proprio contratto in scadenza a giugno del 2025, ovvero al termine della prossima annata che potrebbe scavallare in luglio, con la parte finale del Mondiale per club negli Stati Uniti a cui la Juventus parteciperà in rappresentanza dell’Italia con l’Inter.