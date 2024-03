Szczesny, eroe Polonia e futuro Juve a più passaggi: scenario sempre più chiaro

Szczesny leader calmo

Sorprendente, in parte, la sua reazione nei secondi immediati alla deviazione decisiva: una calma gelida, alla Balotelli dopo un gol, quasi a imporsi di non voler essere travolto dalla gioia che nel frattempo aveva fatto scattare come molle tutti i suoi compagni che infatti, poco dopo, lo abbracciavano riempiendo la porta in una festa scalmanata e collettiva. «La qualificazione all’Europeo? Abbiamo adempiuto al nostro dovere. Se sono felice? Certo. Ma sono sempre calmo. Vivo le emozioni dentro e fuori dal campo in modo abbastanza lieve. Sono felice, ma non mi emoziono. Avremmo dovuto passare il turno senza problemi nella fase a gironi. Non l’abbiamo fatto, ma abbiamo portato a termine il lavoro. È importante perché probabilmente avrei concluso la mia carriera in nazionale se avessimo perso la partita. Quindi c’era una certa pressione. Ho già giocato alcune fasi finali degli Europei ed è sempre un’occasione divertente. I rigori? È divertente per un portiere: è il tipo di cosa che sogni, quindi per me è una bella cosa. Siamo felici e sollevati. Alla fine eravamo un po’ sotto pressione e quando si tratta dei calci di rigore è una lotteria. Mi dispiace per i gallesi; hanno giocato una partita molto buona e solida». Così parlò Szczesny, il leader calmo.