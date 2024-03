L'Ucraina elimina Gudmundsson. Georgia, prima volta agli Europei ma Kvara va ko

La Georgia batte la Grecia ai rigori e stacca per la prima volta il pass per gli Europei. La sfida spareggio per la qualificazione alla rassegna continentale è finita 4-2 per la Georgia dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. A condannare la Grecia all'eliminazione, gli errori dagli 11 metri di Bakasetas e Giakoumakis. La Georgia completerà quindi il gruppo F degli Europei che comprende anche il Portogallo di Ronaldo, la Turchia di Yildiz e la Repubblica Ceca. Si qualifica alla fase finale di Euro2024 anche l'Ucraina, che vince 2-1 in rimonta contro l'Islanda: vantaggio islandese con Gudmundsson nel primo tempo, poi Tsyngankov e Mudryk ribaltano il risultato nella ripresa. L’Ucraina è inserita nel girone E con Belgio, Slovacchia e Romania.