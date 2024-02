Szczesny-Juve, il punto sul futuro: strada in salita, cosa gli chiede il club

Per rinnovare per un’altra, o più, stagione la società gli chiederà una riduzione dello stipendio seguendo la politica di abbattimento dei costi del monte ingaggio e in virtù anche dell’età del portiere. Il rinnovo del portiere sarà un tema che terrà banco nei prossimi mesi in casa bianconera. Si tratterà di sedersi intorno a un tavolo e trovare una soluzione gradita ad entrambe le parti per proseguire ancora il cammino insieme. Del resto, ogni estate Szczesny finisce nella lista dei possibili partenti, salvo poi continuare regolarmente con la maglia bianconera. Sul suo futuro il portiere ha le idee chiare: «Non farò come Buffon, non giocherò tanto quanto lui. Voglio restare alla Juventus e poi magari andrò in Spagna dove ho una casa...». Bisognerà vedere se sarà dunque disponibile ad abbassarsi lo stipendio in quello che può essere l’ultimo contratto, per lo meno in uno dei top campionati.