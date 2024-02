Szczesny e il guanto di sfida Juve: "Inter, ricordi Higuain? Allegri è top"

"L’Inter è forte, molto forte. ma non mi sento di dire che abbiano qualcosa in più rispetto a noi. Andremo lì con la speranza di portare a casa un risultato molto molto importante". Così Wojciech Szczesny ai microfoni di TNT Sports. Inter-Juve si avvicina a grandi passi e il portiere polacco è pronto, come i suoi compagni di squadra, ad affrontare una sfida importante ma non decisiva: "Mancano ancora 14, 15 partite. Non sarà una partita determinante per lo scudetto. Se una delle due squadre riuscirà a portarla a casa, però, darà un segnale forte al campionato".