Lacroix, tutto sull'obiettivo Juve che ricorda Varane e può fare come Barzagli

Dalla Francia rimbalza la voce del possibile interesse della Juventus per Maxence Lacroix , difensore centrale classe 2000 del Wolfsburg . Con la possibilità sullo sfondo che Bremer possa trasferirsi in Inghilterra , è infatti probabile che Giuntoli possa muoversi proprio nel reparto arretrato, sfidando la concorrenza del Milan per il francese. Andiamo quindi a scoprire i punti di forza, i parafgoni e le curiosità su Lacroix .

L'infanza difficile e il Wolsburg: la carriera di Lacroix

Nato il 6 aprile 2000, Maxence Lacroix inizia la sua carriera nelle giovanili del Sochaux. Una scelta non banale visto che, come raccontato in un'intervista al sito della Bundesliga, per inseguire il suo sogno ha dovuto lasciare la madre, che rappresenta tutta la sua famiglia: “Ne abbiamo vissute tante insieme. All’età di 13 anni mi sono iscritto alle giovanili e ho dovuto lasciare mia madre da sola. E’ stato un momento importante per me. Tutto quello che faccio, lo faccio per lei: mi ha dato tutto e se sono qui è solo grazie a lei“.

Nonostante le difficoltà extra-campo, al Sochaux si mette subito in luce come uno dei più promettenti difensore dell'intero calcio francese, guadagnandosi la maglia della nazionale dall'Under 16 all'U20. Dopo aver mostrato il suo talento nelle giovanili, viene promosso nella prima squadra del Sochaux nel 2019, dove debutta ufficialmente in Ligue 2. Tuttavia appena un anno dopo, nell'estate del 2020, viene ceduto al Wolfsburg per cinque milioni di euro. Qui ha modo di sperimentare per la prima volta il grande calcio europeo, con l'esordio nei preliminari di Europa League e in Bundesliga. In Germania - nello stesso club in cui giocava Barzagli prima di passare alla Juve - si impone subito come un titolare indiscusso ad appena 20 anni, chiudendo la stagione con 36 presenze e due reti. Nel 2021 è stato anche inserito da Didier Deschamps nella lista dei pre convocati per l'Europeo, a cui poi non ha partecipato per la forte concorrenza. La maglia della nazionale maggiore resta ancora il suo più grande sogno ancora da realizzare.