Lazio-Juve, con Vlahovic out Allegri potrebbe giocarsi la carta Sekulov

Allenamento mattutino per la Juventus in vista della trasferta all' Olimpico contro la Lazio in programma sabato 30 marzo alle 18 , valida per la trentesima giornata di Serie A . Il gruppo bianconero, che da ieri ha ritrovato i giocatori partiti per gli impegni con le nazionali e ormai sempre più vicini alla sfida contro i biancocelesti, si è concentrato soprattutto sulle esercitazioni per reparti, impegnando i difensori in modo particolare sui cross mentre centrocampisti e attaccanti hanno lavorato più sulle combinazioni di gioco.

Milik e Alcaraz assenti contro la Lazio

Al Training Center si è poi passati a esercitazioni sulla costruzione della manovra avanzata contro il pressing avversario, per concludere con una partitina finale. Arkadiusz Milik e Carlos Alcaraz sono ancora indisponibili e non partiranno per Roma. Con Vlahovic assente invece per squalifica, possibile convocazione per Nikola Sekulov, esterno offensivo classe 2002 che milita nella Next Gen. Allegri pensa anche a Kean per la trasferta di Roma contro la Lazio: il classe 2000 è il grande favorito per affiancare Chiesa ed è dall'11 novembre scorso contro il Cagliari che non gioca dal primo minuto. A centrocampo quindi si va verso un reparto formato da McKennie e Rabiot come mezzali e Locatelli in regia. Cambiaso e probabilmente Iling-Junior saranno i due esterni a tutto campo, in difesa spazio al terzetto titolare Gatti-Bremer-Danilo. In porta, ovviamente, giocherà Szczesny, galvanizzato dalla parata sul rigore decisivo contro il Galles che ha portato la sua Polonia ad Euro 2024.

Allegri, quando parla in conferenza stampa

Domani alle 11 è in programma la conferenza stampa pre-partita di Massimiliano Allegri. Il programma di venerdì 29 marzo prevede un allenamento pomeridiano della squadra prima della partenza in direzione Roma.