La Juve si giuntolizza: 4 profili dirigenziali in valutazione e la pista estera

Per Cristiano Giuntoli si è trattato di una sorta di anno zero, quello in corso: non solo perché di tormentata ricostruzione ma perché serviva qualche mese al nuovo direttore tecnico bianconero per prendere in mano le redini di una realtà diversa, dopo una lunga avventura a Napoli. Arrivato ai primi di luglio dell’anno scorso, dopo un braccio di ferro più o meno serrato con Aurelio De Laurentiis, Giuntoli ha carta bianca (o quasi) per ricostruire, forte di un contratto quinquennale che scadrà nel 2028 e che gli consente di programmare sul medio-lungo periodo.